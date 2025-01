Palermo-Juve Stabia 1-0: le pagelle del match

Il Palermo, finalmente, riesce a mettere due vittorie di fila e lo fa alla ventiduesima giornata contro la Juve Stabia. Al 90′ il risultato è di 1-0, che arriva grazie rete di Jeremy Le Douaron, alla quarta marcatura stagionale, siglata al minuto 67′. Con questi tre punti gli uomini di Dionisi raggiungono quota 30 punti. Nel prossimo match i rosanero sanno impegnati in casa della Reggiana. Di seguito le pagelle dei rosanero:

SIRIGU 7: Dionisi si affida a lui dopo la buona prestazione contro il Modena. Salva due volte il risultato con due parate di puro istinto e reattività, nella prima interviene con il piede sul tiro di Candellone, la seconda più difficile perché Adorante è piazzato al limite dell’area. Nei minuti finali interviene anche su Meli con un buon riflesso.

BANIYA 6,5: Partita di personalità, non disdegna l’uso del fisico lottando con gli avversari, in particolare con Candellone che non lo supera mai.

NIKOLAOU 5,5: Una buona prova anche se qualche volta gli capita di perde la concentrazione, come quando sbaglia un pallone in uscita per Ranocchia. Qualche difficoltà sui palloni alti.

CECCARONI 6: Sul piano difensivo è perfetto perché non viene mai superato e nei minuti finali della prima frazione di gioco si sgancia servendo due cross che i compagni non sfruttano al meglio

PIEROZZI 5,5: Dal suo lato le scorribande sono praticamente nulle, non arriva sul fondo bando solo alla fase di copertura. Si apprezza, però, l’impegno.

Dall’88’ DIAKITÈ SV: Non ha tempo per incidere

SEGRE 6: Parte forte, poi si spegne. Si inserisce maggiormente rispetto alle partite precedenti, ma non incide e non sempre viene servito come dovrebbe.

Dal 61′ VASIC 6,5: Dal suo tiro, con conseguente respinta sbagliata di Thiam, arriva il gol di Le Douaron. Si impegna e sembra crescere partita dopo partita.

GOMES 6: A tratti una buona regia, gestisce tantissimi palloni e interrompe quelle avversarie, peccato che il reparto non è sempre lucidissimo e paga qualche incertezza.

RANOCCHIA 5,5: Il 3-5-2 gli permette di sganciarsi ed essere più vicino alla porta avversaria, ma non è quasi mai pericoloso. Impreciso sui calci piazzati che la squadra potrebbe sfruttare decisamente meglio.

Dall’80’ SARIC SV: Pochi minuti, ma poca a portare fisicità in mezzo al campo.

LUND 6: Si fa notare solo nel primo tempo devìa, quanto basta, un tiro di Fortini salvando il risultato. I cross che partono dai suoi piedi in rare occasioni sono quasi mai giocabili.

LE DOUARON 7: Rapace d’area, si lancia sulla palla respinta maldestra di Thiam dopo il tiro di Vasic, e mette dentro il gol dell’1-0. Nel primo tempo ha una buona occasione dopo un bel passaggio di Ceccaroni ma dal suo sinistro parte un tiro debole.

dall’80’ HENRY SV: Non tocca molti palloni.

BRUNORI 6: Lotta e prova a trascinare la squadra, ma non trova il gol. Quando ha la palla lui gli avversari sembrano andare in apprensione. Ad avvio ripresa ci prova da fuori area con il mancino, Thiam vola e gli nega il gol. Esce tra gli applausi del suo pubblico.

Dal 79′ VERRE SV: In un ruolo ibrido tra trequartista e centrocampista, porta densità.

DIONISI 6: La squadra nei primi 45′ gioca una buona gara, nella ripresa non tutto riesce alla perfezione ma arriva il gol, che porta alla vittoria. Il periodo nero, forse, è alle spalle e ora la squadra può sognare di raggiungere un buon piazzamento in zona playoff a patto che i risultati continuino ad arrivare.