Serie B: balzo Palermo, la vittoria contro la Juve Stabia regala il quinto posto ai rosanero. La classifica aggiornata

Il Palermo ha fatto un importante salto in classifica, raggiungendo il quinto posto grazie a una vittoria per 1-0 contro la Juve Stabia. La partita, giocata in casa, è rimasta in bilico fino al secondo tempo quando Le Douaron ha sbloccato il risultato al 67′. I rosanero hanno tenuto duro, portando a casa tre punti fondamentali che li proiettano nella parte alta della classifica.

Sassuolo – 52

Pisa – 47

Spezia – 39

Cremonese – 36

Palermo – 30

Juve Stabia – 30

Catanzaro – 29

Bari – 29

Cesena – 29

Mantova – 27

Carrarese – 27

Modena – 26

Brescia – 25

Reggiana – 25

Cittadella – 24

Sampdoria – 21

Salernitana – 21

Frosinone – 21

Sudtirol – 19

Cosenza – 18

