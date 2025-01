Serie B: goleada a Reggio Emilia, tra Sassuolo e Sudtirol finisce 5-3. Pari senza reti in Catanzaro-Pisa. I risultati finali

Terminano le gare di serie B giocate oggi alle ore 15.

Catanzaro-Pisa 0-0 Alla fine, il duello al Ceravolo tra Catanzaro e Pisa si conclude con un pareggio a reti inviolate. Nonostante diversi tentativi da entrambe le parti, nessuna delle squadre è riuscita a trovare la via del gol, lasciando il punteggio sullo 0-0.

Palermo-Juve Stabia 1-0 A Palermo, dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, i padroni di casa hanno trovato il gol della vittoria al 67′ grazie a Le Douaron. Nonostante un tentativo pericoloso di Candellone per la Juve Stabia nel primo tempo, parato magistralmente da Sirigu, è il Palermo a portare a casa i tre punti con una prestazione decisa. Nella ripresa il portiere rosanero ha effettuato anche altri interventi significativi che hanno salvato il risultato.

Sassuolo-Sudtirol 5-3 Una vera e propria battaglia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo e il Sudtirol hanno offerto uno spettacolo ricco di gol e colpi di scena. Dopo un primo tempo che ha visto il Sudtirol avanti per 2-1, il secondo tempo è stato un susseguirsi di emozioni. Il Sassuolo ha ribaltato il risultato con gol di Doig al 55′ e Boloca al 59′, ma il Sudtirol ha risposto con Pietrangeli al 64′. Il gol decisivo del Sassuolo è arrivato al 69′ da Lauriente. Sassuolo insaziabile, al 93′ arriva anche la rete di Volpato che ha fissato il risultato sul 5-3 per i padroni di casa in una partita davvero mozzafiato.