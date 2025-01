Serie B: Sudtirol avanti 1-2 sul Sassuolo. Pari tra Catanzaro e Pisa. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare di Serie B in campo questo pomeriggio dalle ore 15.

Catanzaro-Pisa 0-0 Allo Stadio Ceravolo, Catanzaro e Pisa non sono riusciti a superarsi nei primi quarantacinque minuti. Il risultato parziale di 0-0 riflette una partita combattuta ma senza reti, con entrambe le squadre che cercano il punto di svolta per ottenere i tre punti.

Palermo-Juve Stabia 0-0 A Palermo, il confronto tra i rosanero e la Juve Stabia rimane in equilibrio. Nonostante un primo tempo senza reti, al 36′ la Juve Stabia ha avuto una grande opportunità con Candellone, il cui tentativo è stato respinto da un eccellente intervento di Sirigu, che ha tenuto il risultato sullo 0-0 con una parata decisiva.

Sassuolo-Sudtirol 1-2 L’incontro a Reggio Emilia tra Sassuolo e Sudtirol è stato carico di azione sin dall’inizio. Il Sudtirol ha colpito per primo con Odogwu al 4′, seguito dal pareggio di Berardi per il Sassuolo al 9′. La tensione non è calata e al 13′ il Sudtirol ha ripreso il vantaggio grazie a un gol di Pyythia, portando il punteggio a 1-2 nei primi minuti di gioco.