Palermo-Juve Stabia, Ceccaroni: «Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Oggi era fondamentale dare continuità»

Intervenuto in conferenza stampa il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni ha parlato al termine della gara vinta contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Sappiamo che in Serie B ci sono partite sporche; loro sono forti e difficili da affrontare. Abbiamo messo lo spirito e l’atteggiamento giusto. Con l’aiuto di tutti siamo riusciti a portare a casa un risultato fondamentale. Oggi era fondamentale per dare continuità, questo deve darci grande morale. Non subire gol è fondamentale, davanti abbiamo giocatori che possono risolvere la partita anche grazie a loro. Più tranquilli con questo modulo? Abbiamo cercato con il mister di trovare una solidità di squadra e in queste due partite abbiamo dimostrato di non subire tanto, magari con i due attaccanti che danno una mano. Più che il modulo, secondo me, è l’atteggiamento».