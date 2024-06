Palermo in vacanza: Mancuso a Forte dei Marmi con l’ex rosa Goldaniga (FOTO)

Nella giornata di mercoledì 29 maggio il Palermo ha concluso la propria stagione svolgendo l’ultima seduta di allenamento nel nuovo centro sportivo di Torretta. Alcuni giocatori rosanero hanno iniziato le vacanze estive per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. Leonardo Mancuso, ad esempio, ha scelto Forte dei Marmi per trascorrere il suo periodo di relax. A renderlo noto è Edoardo Goldaniga, ex difensore rosanero, attraverso le proprie Instagram stories:

Continue Reading