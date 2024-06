Ex rosa, Barone: «Il Palermo merita la Serie A. L’anno prossimo sarà quello buono»

A margine della “Mediolanum Padel Cup”, in corso al Country Time Club di Mondello, Simone Barone ha rilasciato delle dichiarazioni sul Palermo. Di seguito le parole dell’ex giocatore rosanero, riprese da Palermo.Repubblica.it: «Sono molto legato a Palermo, dopo Parma, città in cui sono nato, è la mia seconda casa. A Palermo ho fatto due stagioni incredibili in Serie A, di cui una con piazzamento in Europa.

Poi sono stato convocato per i Mondiali insieme ad altri quattro compagni di squadra come Luca Toni, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli e Fabio Grosso. Mi auguro che il Palermo torni presto in Serie A: lo merita la città, le persone, che hanno un calore e un tifo incredibile. Quest’anno avevano una buona squadra e hanno fatto molto bene, conosco il progetto e conosco la proprietà, persone molto serie con le idee chiare e credo che il prossimo anno sarà l’anno del Palermo».