Campionato Nazionale U15, quarti di finale: Palermo fuori dai playoff scudetto, il Genoa vince 4-1 e passa il turno

Termina 4-1 il match tra Genoa e Palermo valido per i quarti di finale del Campionato Nazionale U15. Dopo il 3-3 dell’andata i liguri si impongono in casa contro i siciliani. I baby rosanero escono così dai playoff e dalla corsa scudetto.

Il Palermo sblocca subito il risultato andando a segno con Balsamo che al 4′ riceve un lancio lungo e una volta in area non sbaglia il colpo portando avanti i suoi. Al 7′ il Genoa risponde con Saladino che di testa insacca in rete, ma l’arbitro fischia l’off-side. I padroni di casa in più occasioni provano a rimediare allo svantaggio senza però riuscirci. Sul finale all’attacco sempre i rosanero con Balsamo che in scivolata tenta di sorprendere il portiere avversario, ma nulla da fare. Termina qui il primo tempo.

La ripresa inizia subito con il pareggio da parte dei liguri grazie ad uno sfortunato autogol di Greco che prova a rinviare ma la palla finisce in rete nella sua porta. Al 16′ il Genoa ribalta il risultato e si porta avanti 2-1 con il gol di Savona. Vantaggio che si allarga per i padroni di casa al 30′ con Cozzolino che in mezzo all’area riceve e svirgola verso la porta portando i suoi sul 3-1. Ma il Genoa non si accontenta e al 43′ fa il 4-1 con Longobardi.