Campionato Nazionale U15, ritorno quarti di finale: Palermo avanti 1-0 all’intervallo sul Genoa

Termina 0-1 il primo tempo del match di ritorno del quarto di finale scudetto Under 15 tra Genoa e Palermo.

Il Palermo sblocca subito il risultato andando a segno con Balsamo che al 4′ riceve un lancio lungo e una volta in area non sbaglia il colpo portando avanti i suoi. Al 7′ il Genoa risponde con Saladino che di testa insacca in rete, ma l’arbitro fischia l’off-side. I padroni di casa in più occasioni provano a rimediare allo svantaggio senza però riuscirci. Sul finale all’attaco sempre i rosanero con Balsamo che in scivolata tenta di sorprendere il portiere avversario, ma nulla da fare. Termina qui il primo tempo.

Partendo da un pareggio di 3-3 nell’andata, il Genoa si trova in una posizione vantaggiosa, avendo due risultati su tre a sua disposizione per avanzare alle semifinali e posizionarsi tra le migliori quattro squadre d’Italia. Se il risultato dovesse rimanere in pareggio anche dopo i tempi supplementari, il Genoa sarebbe comunque premiato e avanzerebbe grazie alla migliore posizione ottenuta nella classifica stagionale. Questa situazione mette i giovani Grifoncini di mister Jacopo Sbravati in una condizione favorevole per aspirare a un importante traguardo nella competizione giovanile.