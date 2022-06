L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui dettagli dell’iscrizione al campionato di B.

Per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B è tutto pronto e ci sta pensando l’attuale società, preparando tutta la documentazione necessaria da presentare in Lega entro il 22 giugno. Oltre alla documentazione relativa ai pagamenti di emolumenti, contributi e ritenute, vanno allegate una fideiussione da 800 mila euro e la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali (questa per altro già depositata). Potrebbe essere l’ultimo atto formale della proprietà Mirri, in attesa dell’ufficialità dell’ingresso degli investitori del Manchester City.