L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo sceicco Mansour all’attacco del Palermo.

Nel mondo Il Palermo ha un’ottima base di partenza, per la squadra e l’entusiasmo. La nuova proprietà dovrà annunciare i programmi, che però sembrano intenzionati a cercare di riportare il Palermo in Serie A con consistenti investimenti. Sono attesi 6-7 rinforzi, ed è possibile la conferma di Brunori (29 gol, ora è rientrato alla Juve).

Ma dal City Group ci si può aspettare di tutto. Il Palermo tre anni fa è ripartito dalla Serie D con Mirri, adesso entra in una società controllata dal fondo Abu Dhabi United Group (78% delle quote) che ha come soci i cinesi di China Media Capital e Citic Capital (12%) e gli americani della Silver Lake Partners (10%). Già, un nuovo mondo.