Come si legge su “Calcio&Finanza” sono state svelate le 16 città che ospiteranno la Coppa del Mondo 2026. Dopo l’edizione 2022 che si disputerà in Qatar tra il 21 novembre ed il 18 dicembre, tra quattro anni la rassegna iridata andrà in scena nel Nord America tra Stati Uniti, Canada e Messico e sarà la prima con 48 squadre partecipanti.

L’attesissimo annuncio delle città dove verranno disputati i match del campionato mondiale è stato dato in un programma televisivo prodotto dalla FIFA in collaborazione con FOX e Telemundo di New York e trasmesso in diretta nei paesi ospitanti, nonché in tutto il mondo tramite FIFA+ .

Ecco le 16 città ospitanti per l’edizione 2026 della Coppa del Mondo: