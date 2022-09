Mirko Pigliacelli è stato intervistato da “Il Giornale di Sicilia” direttamente dal ritiro di Manchester.

Ecco un estratto delle parole rilasciate dal portiere rosanero:

«Frosinone ha inciso sui nostri obiettivi? No, noi pensiamo ai risultati passo dopo passo. C’è tanto entusiasmo, ma questo è uno dei campionati più difficili mai visti in serie B. Servirà tanto sacrificio e tanta fatica, noi dobbiamo restare concentrati sul nostro primo obiettivo: salviamoci il prima possibile, tutto questo si fare solo col lavoro di squadra e seguendo le idee del tecnico. Palermo-Sudtirol? È una partita importantissima. E lo sono anche questi 4-5 giorni insieme, perché non abbiamo mai avuto l’opportunità di stare insieme una settimana con Corini. Deve finire anche questa storia di avere tutti i ragazzi nuovi che devono ambientarsi e cose del genere, si sta creando un bel gruppo. Gruppo non ha svolto ritiro? Purtroppo Corini non ha avuto la possibilità di fare un ritiro estivo, ma noi ci impegniamo in campo ogni giorno. Lo facciamo a Palermo e lo facciamo anche adesso a Manchester. Anzi, questa trasferta per noi è un’opportunità per provare sul campo tutte le sue idee e cercare di applicarle al meglio, come sempre».