Mirko Pigliacelli è stato intervistato da “Il Giornale di Sicilia” direttamente dal ritiro di Manchester.

Ecco un estratto delle parole rilasciate dal portiere rosanero:

«Cosa rappresenta questa trasferta? Questa è l’occasione per sentire la vicinanza della proprietà, ma noi non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Si, qui è tutto bellissimo, ma noi siamo il Palermo. Noi dobbiamo lavorare per il Palermo. Noi dobbiamo pensare al campo. Loro sono presenti giornalmente, anche a distanza perché i direttori qui fanno sentire il loro apporto. Questo però è un contorno, importantissimo sia chiaro, ma quel che conta è il campo, il nostro stadio».