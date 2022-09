Mirko Pigliacelli è stato intervistato da “Il Giornale di Sicilia” direttamente dal ritiro di Manchester.

Ecco un estratto delle parole rilasciate dal portiere rosanero:

«In questi 4 anni ho fatto un po’ di Europa League, ho giocato a Lipsia e ho visto strutture importanti all’estero. Qui però, è qualcosa fuori dal comune. Ci sono campi ovunque, strutture perfette anche a livello di spogliatoi, mense, palestre…È tutto all’avanguardia. Siamo in casa di una delle due o tre squadre più forti al mondo, d’altronde. Primo giorno? Claudio Gomes è di casa, ci ha spiegato un po’ tutto l’ambiente e magari ci ha anche indicato un posto piuttosto che un altro. Perché questa struttura è incredibile, è gigantesca, una cosa impressionante. Rischi davvero di perderti se ti metti a girare, ci ha dato delle direttive su come muoverci. A parte gli scherzi è un ragazzo che si sta integrando. Cosa significa allenarsi al Campus dove si allena Ederson? Ederson, insieme a Neuer e Ter Stegen, è il top per quanto riguarda l’interpretazione moderna del portiere. Fa piacere allenarsi dove si allena lui, ma la testa è sempre alla prossima partita».