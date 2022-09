L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo in ritiro a Manchester.

Sul campo dove Pep Guardiola inventa le giocate eseguite magistralmente da De Bruyne, Haaland e compagnia, Corini continua a dare fiducia al tridente su cui ha puntato nelle ultime giornate. Brunori con Elia e Di Mariano ai fianchi, questo e l’attacco provato nel primo allenamento sul campo 2 dell’Etihad Campus, quello utilizzato quotidianamente dai “citizens”, gentilmente concesso ai rosanero in questa settimana di pausa per le nazionali.

Sotto lo sguardo attento del presidente Mirri, del ds Rinaudo, dello scout Zavagno e del Ceo del City Soriano, presente sul terreno di gioco per assistere alla seduta, gli unici a non aver la-vorato col gruppo sono gli infortunati delle ultime settimane: Valente, che si è fermato prima della partenza per Frosinone per un affaticamento muscolare ed e sulla via del recupero; Broh, che ha ormai smaltito i problemi patiti dopo la partita con l’Ascoli e rientrerà a breve; infine Accardi che ha svolto un lavoro personalizzato in quel di Manchester, dove gli unici assenti per i rosa restano i due nazionali, Nedelcearu (Romania) e Saric (Bosnia) e Doda per i problemi con il visto.