Mirko Pigliacelli è stato intervistato da “Il Giornale di Sicilia” direttamente dal ritiro di Manchester.

Ecco un estratto delle parole rilasciate dal portiere rosanero:

«Corini è carico, lo è stato sin dal primo giorno e ha un’esperienza incredibile. Uno come lui può solo essere d’aiuto. Squadra? È un bel gruppo, siamo tutti ragazzi normali, come mi piace dire sempre. Ma non per chissà che cosa, è perché tutti ci mettiamo sempre a disposizione. Siamo tutti pronti a fare un passo in più, invece che un passo in meno. Questa è la cosa importante, è come i 100 metri: meglio farne 101 che 99 e qui tutti provano a farne 101. In campo e fuori, chi gioca e chi no, perché chiaramente non possono giocare sempre tutti. Dal primo giorno noi cerchiamo di dare tutto, poi è chiaro che contano i risultati. Possono capitare partite come quelle col Genoa, dove grazie al nostro pubblico siamo riusciti a prendere i tre punti, così come possono capitare quelle di Frosinone».