Protagonista odierno in conferenza stampa in quel del ritiro del Palermo a Manchester è stato Dario Mirri.

Ecco alcune parole rilasciate dal presidente:

«Trovarci qui è un salto nel futuro, questo è il nostro futuro e presente. Noi siamo questo, quello che stiamo vedendo in questi giorni. È una grande responsabilità e ci dobbiamo meritare tutto questo. Dobbiamo meritarci questo salto nel futuro. Dobbiamo calare l’esperienza di questi giorni per il nostro centro sportivo. A Palermo dobbiamo realizzare qualcosa di analogo. Faremo un centro sportivo adatto al Palermo. Si parte molto indietro ma la struttura del centro sportivo a Torretta sarà funzionale e nel tempo lo miglioreremo. L’integrazione col City Group richiede tanto lavoro e responsabilità. Abbiamo tutto per poter andare avanti».