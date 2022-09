Intervistato ai microfoni di “Tuttob.com” ha parlato Fabio Maistro, centrocampista della Spal, rilasciando le seguenti parole:

«Per me la Spal rappresenta casa mia perché sono cresciuto qui, è una piazza importante e sono contento di farne parte. Si spera sempre di fare più punti, perché penso che alcuni li abbiamo lasciati indietro come ad Ascoli e a Como. Per la squadra forte che abbiamo ci aspettiamo di fare bene. Il mio bilancio personale per ora è sicuramente buono, ho segnato due gol e spero di farne tanti altri. Qual è l’obiettivo stagionale della Spal? Per adesso è presto parlare di obiettivo perché la classifica è corta. L’obiettivo principale ce l’abbiamo come squadra, ma lo teniamo nel nostro spogliatoio».