Protagonista odierno in conferenza stampa in quel del ritiro del Palermo a Manchester è stato Dario Mirri.

Ecco alcune parole rilasciate dal presidente:

«Noi vogliamo arrivare in Serie A, è un sogno e un obiettivo ma non abbiamo una tempistica certa. Il campionato di Serie B è difficilissimo, in A possono andare tante squadre, in C faccio fatica a trovarne quattro che possono retrocedere. Non voglio prendere in giro i tifosi, non so quanto tempo ci vorrà per andare in Serie A. Oggi abbiamo responsabilità maggiori rispetto a prima, dipende da tutto il club. Dobbiamo fare squadra e raggiungere risultati. Siamo partiti da Marsala, col San Tommaso la prima partita in casa. Ricordo tutto di questi tre anni, è stato un percorso faticosissimo. Chi ci ha creduto ha una soddisfazione in più rispetto a chi cercava di demolire».