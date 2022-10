L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ansia Palermo per Salvatore Elia.

Palermo in ansia per Salvatore Elia. L’esterno è uscito dal campo nel corso della ripresa, lasciando il posto a Vido, per un trauma distorsivo al ginocchio destro. La situazione è apparsa subito seria con Elia che, da terra, ha subito chiesto il cambio alla panchina. Alla fine della partita contro il Südtirol, il giocatore è uscito dal campo sulle sue gambe, ma zoppicando vistosamente e con una borsa del ghiaccio sul ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.