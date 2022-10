L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla serie B e in particolar modo sul Südtirol che ha battuto il Palermo e mantiene una media da serie A.

Il tennistico 6-2 del Bari sul Brescia fa rumore e chissà come l’ha presa Cellino. Ma per quanto le proporzioni del risultato siano clamorose, la vittoria biancorossa ha radici profonde. Questo Bari è il frutto di un progetto che parte da lontano. I De Laurentiis puntano molto sul club biancorosso e vedremo che cosa accadrà in futuro per via della doppia proprietà, si sono affidati a un ds preparato come Polito il quale ha scelto a sua volta Mignani, tecnico motivato che già in C ha dimostrato di avere personalità e conoscenze. Col Bari targato Cheddira tutti dovranno fare i conti.

Alle spalle del terzetto al comando crescono il Genoa, la sorprendente Ternana e il Parma. Si conferma una tendenza: molto equilibrio e diffuso nervosismo. Oggi intanto lo sguardo sarà rivolto alla panchina di Cannavaro, mentre il bilancio degli altri tre tecnici debuttanti in questa 7^ giornata non brilla. D’Angelo ha vinto lo scontro diretto con Baldini, mentre Longo è già scivolato venerdì a Cosenza. Non sempre paga cambiare, anche se il Südtirol da quando c’è Bisoli ha un ritmo da serie A.