L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla papera di Pigliacelli che è costata la sconfitta al Palermo.

Tonfo, con tanto di regalo. Il Südtirol ringrazia ed esulta per la sua prima storica vittoria al Barbera dove il Palermo ha fatto molto per complicarsi la vita, a differenza degli uomini di Bisoli che con idee semplici e solidità difensiva sono riusciti anche a tenere botta all’arrembaggio finale rosanero. Sul risultato ha inciso la papera di Piagliacelli che al 20’ nell’attardarsi nel rinvio ha trovato sulla sua strada Odogwu: la carambola è decisiva.

Un errore al quale i rosanero avrebbero potuto rimediare se non si fossero fatti prendere da troppa approssimazione. I tre cambi all’intervallo di Corini davano la sensazione di invertire l’inerzia. I tre legni della ripresa, poi, avrebbero legittimato almeno un pari per i padroni di casa, ma avrebbero comunque coperto le zone grigie alle quali Corini deve adesso porre rimedio. Passo indietro per i siciliani in zona playout.