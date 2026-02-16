Palermo, i risultati delle giovanili: due vittorie e un pari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Weekend dai due volti per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con successi importanti ma anche battute d’arresto.

Primavera ko a Empoli

Nella 19ª giornata del campionato Primavera 2 (Girone B), la formazione rosanero cade sul campo dell’Empoli per 3-0. Una sconfitta netta che interrompe il cammino della squadra, chiamata ora a reagire nelle prossime uscite.

Under 17 maschile, colpo sul Lecce

Bella vittoria per l’Under 17 maschile nel campionato nazionale Serie A e B (Girone C). Il Palermo supera il Lecce 2-0 grazie alle reti di Scelta e Sabella, conquistando tre punti preziosi in chiave classifica.

Under 17 femminile, ko a Roma

Nella seconda giornata del campionato Under 17 femminile, le rosanero cedono 4-1 sul campo della Roma Calcio Femminile. A segno per il Palermo Costa.

Under 16, successo di carattere

Spettacolo e gol nella sfida dell’Under 16 maschile contro la Fiorentina. I rosanero si impongono 3-2 con le reti di Petrolà, Lo Iacono e Selvaggio, dimostrando carattere e qualità contro un avversario di livello.

Under 15, pari ricco di reti

Pareggio pirotecnico per l’Under 15 maschile, che chiude 3-3 contro la Fiorentina. A segno Carmicino, Veneziani e Miceli in una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Un fine settimana intenso per il vivaio rosanero, con segnali incoraggianti soprattutto dalle categorie Under 17 e Under 16.

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (91)

Il Secolo: “Entella, a Palermo sconfitta per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo catanzaro 1-2 (72) di francesco pigliacelli

Tuttosport: “Catanzaro in ansia. Guaio Pigliacelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo feralpisalò serie b 3-0 (80) pigliacelli

Repubblica: “Palermo “Mille euro per una patente”. Le intercettazioni hanno svelato l’ultimo scandalo alla Motorizzazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (67)

Giornale di Sicilia: “Joronen para, Pohjanpalo segna: il Palermo parla finlandese”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (87)

Palermo, effetto Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (27)

Palermo, il Barbera è un fortino: sette vittorie di fila e sogno record contro il Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo modena 1-1 (53)tifosi

Palermo, Barbera meno pieno ma sabato si punta al sold out contro il Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, guerra di nervi e una sola strada per continuare a sognare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
inzaghi mirri gardini osti (14)

Corriere dello Sport: “Palermo, Joronen verso la conferma: intesa verbale per il rinnovo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (19)

Corriere dello Sport: “Palermo, ritmo da A con Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Inter-Juve? Troppe polemiche. Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
CASTORI

Südtirol, Castori dopo il colpo a Bari: «Vittoria meritatissima. Playoff? Vediamo dopo Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-16 110345

Aleesami lancia la sfida all’Inter: «Il calcio italiano è il più bello di tutti. Mi manca il caldo di Mondello»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-14 162039

Palermo, i risultati delle giovanili: due vittorie e un pari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 090144

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (91)

Il Secolo: “Entella, a Palermo sconfitta per crescere”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
palermo catanzaro 1-2 (72) di francesco pigliacelli

Tuttosport: “Catanzaro in ansia. Guaio Pigliacelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026