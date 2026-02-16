Palermo, i risultati delle giovanili: due vittorie e un pari

Weekend dai due volti per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con successi importanti ma anche battute d’arresto.

Primavera ko a Empoli

Nella 19ª giornata del campionato Primavera 2 (Girone B), la formazione rosanero cade sul campo dell’Empoli per 3-0. Una sconfitta netta che interrompe il cammino della squadra, chiamata ora a reagire nelle prossime uscite.

Under 17 maschile, colpo sul Lecce

Bella vittoria per l’Under 17 maschile nel campionato nazionale Serie A e B (Girone C). Il Palermo supera il Lecce 2-0 grazie alle reti di Scelta e Sabella, conquistando tre punti preziosi in chiave classifica.

Under 17 femminile, ko a Roma

Nella seconda giornata del campionato Under 17 femminile, le rosanero cedono 4-1 sul campo della Roma Calcio Femminile. A segno per il Palermo Costa.

Under 16, successo di carattere

Spettacolo e gol nella sfida dell’Under 16 maschile contro la Fiorentina. I rosanero si impongono 3-2 con le reti di Petrolà, Lo Iacono e Selvaggio, dimostrando carattere e qualità contro un avversario di livello.

Under 15, pari ricco di reti

Pareggio pirotecnico per l’Under 15 maschile, che chiude 3-3 contro la Fiorentina. A segno Carmicino, Veneziani e Miceli in una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

Un fine settimana intenso per il vivaio rosanero, con segnali incoraggianti soprattutto dalle categorie Under 17 e Under 16.