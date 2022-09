Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Massolo lo scorso anno ha fatto bene con prestazioni importanti. Voglio consolidare la costruzione dal basso con Mirko, ma so di avere due titolari. Secondo me Mirko Pigliacelli sta facendo bene. Gli errori possono capitare a tutti ma non ho visto grandi sbagli. Abbiamo anche Grotta che è un giovane e sta crescendo»