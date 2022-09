Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Se vuoi consolidare un atteggiamento devi continuare ad allenarlo. Chiedo miglioramenti quotidiani che voglio vedere nella partita per capire a che livello di crescita siamo. Gomes ha grande cultura calcistica. Lo scorso anno ha fatto bene. È un ragazzo intelligente e lo vediamo. Ha il suo valore e può dare qualcosa durante la stagione. Abbiamo la consapevolezza che siamo in un percorso e ci stanno le difficoltà. Il lavoro da fare è ampio. Dobbiamo costruire e passerà anche attraverso le difficoltà. Non vedevo del buono dopo le prime sue e non vedo del negativo dopo le ultime due. Comprendo la delusione ma non dimentichiamo il punto di partenza, serve tempo. Dobbiamo uscire dal campo dando tutto. Chi giocherà domani? Ho dato la formazione alla squadra. Ho fatto una serie di riflessioni. Non voglio cambiare tanto. C’è il ballottaggio dovuto all’assenza di Bettella e giocherà Marconi».