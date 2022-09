Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Cosa ci siamo detti dopo la partita di Reggio? Avevamo 9 giocatori nuovi e metterli insieme sono tanti. Alcuni sono arrivati 10 giorni fa. Tutti hanno fatto dei percorsi diversi e l’obiettivo è far meglio fino alla sosta che sfrutteremo per consolidare la conoscenza umana e tecnico tattica. La squadra nei primi 20 minuti non ha saputo leggere la partita. Nella seconda parte abbiamo fatto bene, letto le loro ripartenza. Se prendi un secondo gol da un fallo laterale a loro favore non va. Sull’assetto e i contrattacchi dobbiamo lavorare. Gol su palla ferma? Sicuramente c’è un lavoro quotidiano nel riconoscere determinate situazioni. Anche il concetto di togliere un po’ di campo consente di dare meno spazio. Anche a Reggio l’abbiamo preso su calcio d’angolo ed è lo stesso preso con l’Ascoli su un fallo laterale. Dobbiamo stare attenti, poi puoi sbagliare ma possiamo controllare determinate cose. Se ci attaccano alle spalle ci stiamo lavorando».