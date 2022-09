Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Meglio affrontare il Genoa adesso? Siamo consapevoli che è una delle accreditare alla promozione per ampiezza di rosa e valori assoluti. L’abbiamo preparata come prepariamo le altre. Voglio una risposta dopo quanto accaduto a Reggio. Bisogna avere il controllo emotivo di quanto accade, reazione caratteriale e sapere leggere la sfida. Ho parlato con loro e fissato dentro di loro delle immagini. Il percorso sarà medio lungo e dobbiamo fissare dei concetti e lavorare. Dobbiamo fare tante cose, prestazioni gagliarde e portare a casa punti. Contro il Genoa voglio vedere una squadra capace di soffrire insieme. Con una fase difensiva da fare insieme possiamo fare bene. Loro spongono bene e ti attaccano con tantissimi giocatori. Si deve coprire bene l’ampiezza e negli spazi si potrebbe fare bene. Dal punto di vista caratteriale voglio una risposta equilibrata».