Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Coda vs Brunori? Che sfida rappresenta per Brunori? Massimo l’ho avuto a Lecce è un calciatore si grandi qualità. Matteo ha un atteggiamento consolidato, approccia sempre l’allenamento in maniera intensa. È diventato capitano la settimana scorsa. In pochi mesi ha cambiato molto con il matrimonio e la fascia. Mi aspetto che posa crescere e la sfida di domani è intrigante e spero la vinca Matteo».