Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Cosa deve aspettarsi chi è fuori dal progetto? La chiarezza è quella di dire che in una rosa numerose puoi avere difficoltà. Fanno parte della rosa e lo fanno in maniera totale. Il calcio è strano e chi si trova indietro può trovarsi titolare. Farli interagire tutti è difficile e più si va avanti in settimana si va verso le scelte finali».