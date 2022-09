Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa in programma domani.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Ancora apprendistato o una settimana è bastata per migliorare? Il lavoro aiuta ed è lo stimolo che sto dando ai giocatori. Non è un ritiro ma tutte le settimane abbiamo delle verifiche che contano punti. Ogni cosa può essere utile per crescere. Voglio vedere miglioramenti ogni partita e far capir che la strada percorsa insieme può portare a risultati».