Palermo, Gardini: «Per lo stadio non possiamo più aspettare, altrimenti bisogna agire diversamente…»

Intervistato da Marco Bellinazzo ai microfoni di “Radio Serie A con Rds”, Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema stadio:

«Sul tema stadio ci sono anche una serie di attività collaterali, ad esempio a San Valentino abbiamo dato la possibilità ai tifosi di festeggiare nei nostri skybox con una cena a lume di candela, la scorsa settimana abbiamo organizzato l’evento di Carnevale “Rosanero Kids” per i più piccoli e tutte queste esperienze dedicate ai tifosi rappresentano oggi un aspetto molto importante. Il risultato sportivo poi diventerà ancora più trainante ma non modifica il nostro cammino. Abbiamo necessità di avere questa convenzione in mano altrimenti dovremmo fermarci e fare delle altre valutazioni. Non possiamo più aspettare perché non possiamo più investire soldi a fondo perduto. Chiamasi investimento per questo motivo e quindi ci stiamo sostituendo in tutto e per tutto per risolvere ciò che non è stato fatto in oltre trenta anni, ci siamo assunti l’onere però adesso il punto è che o si chiude o si arriva ad una soluzione definitiva che ci permetta di non fermarci e prevedere ulteriori investimenti per un nuovo impianto, altrimenti qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di dire alla città e ai tifosi che bisogna fare diversamente».

Palermo, Gardini: «L’obiettivo per lo stadio è il 2032, ma ci serve una nuova convenzione entro il 31 marzo»