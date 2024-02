Palermo Futsal Club, pareggio indolore contro il Futsal Emiri: Vivarelli torna al gol

Pareggio amaro, ma indolore, per il Palermo Futsal Club che non riesce a superare lo scoglio chiamato Futsal Emiri. Non arrivano le risposte sperate nel match esterno valevole per la 11a giornata del campionato di Serie D girone B. La sconfitta contro il Nou Camp sembra superata con la rete di Vivarelli e Chinnici ma ci pensa Bonanno a portare nuovamente lo sconforto in casa rosanero per il 2-2 finale.

Primo tempo

Frazione di gioco che si apre subito con il vantaggio dei rosanero con la rete di Vivarelli che piega le mani ad Arcilesi dopo il passaggio da parte di Catania. Rete numero due in campionato per il funambolo classe 2001 che ritorna a segnare dopo un lungo digiuno che durava dalla quinta giornata. Palermo Futsal in totale controllo della sfida con diverse azioni che partono dalla tecnica di Catania e Chinnici. Poco dopo ci prova anche capitan La Fiura ma un super Arcilesi gli nega la gioia personale. Futsal Emiri che ritornano in partita con la zuccata di testa da parte di Gioeli che vince un rimpallo e pareggia i conti.

Secondo tempo

Secondo tempo che si apre con numerosi falli da parte dei padroni di casa. Tanti calci di punizione non sfruttati per i rosanero che sfiorano più volte il gol. Tre le occasioni più importanti c’è sicuramente quella di Billitteri. Il nuovo arrivato si presenta molto bene tagliando il campo centralmente ma spreca sparando addosso al portiere. A tre minuti dalla fine Chinnici, duettando con Gennaro, illude i rosanero con la rete del 1-2 ma è questione di minuti per il pareggio degli Emiri. Bonanno parte in solitaria e con una grande conclusione di destro trova la deviazione sfortunata di Morana per il pareggio definitivo con il risultato di 2-2. Futsal Emiri che hanno anche la possibilità di trovare il gol della vittoria ma un super Catania in ripiegamento difensivo salva il pari. Ancora uno stop per il Palermo Futsal Club dopo la sconfitta del turno precedente. Tra ampio turnover e le grandi parate di Arcilesi, la formazione allenata da mister Gentile esce con un pareggio, senza punti in quanto la partita è stata giocata contro un club fuori classifica. Prossimo appuntamento sabato 10 febbraio alle ore 18:15 contro l’Atomo Networks con il Tocha Stadium che si prospetta incandescente. È sfida tra le prime due della classe.