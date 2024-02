Giulianova-Teramo: scontri tra tifoserie prima del derby d’Abruzzo (VIDEO)

Scontri tra tifosi prima del derby d’Abruzzo tra Giulianova e Teramo valevole per la 23^ giornata del campionato di Eccellenza terminato 1-0.

Prima del fischio di inizio del match le due tifoserie si sono affrontate e scontrate con calci, pugni, bastonate e lancio di oggetti in via Cupa non lontano dalla stadio.

Nel video girato da una donna dalla propria abitazione si vedono i tafferugli tra le due tifoserie, sedate dalle forze dell’ordine intervenute nella zona. Secondo le prime informazioni tra i feriti anche un maresciallo dei carabinieri.

Ecco una clip: