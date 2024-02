Dani Alves a processo per violenza sessuale, chiesti 12 anni di carcere (VIDEO)

È cominciato stamattina il processo di Dani Alves, che è stato accusato di violenza sessuale lo scorso anno. L’ex terzino della Juventus è stato protato in mattinata in tribunale a Barcellona nel furgone della polizia insieme ad altri detenuti. Da gennaio 2023, il brasiliano è stato detenuto in via precauzionale, con il suo futuro che viene deciso oggi. La pubblica accusa, come riporta “O Jogo”, chiede 9 anni di carcere mentre i legali

della vittima ne chiedono 12, ovvero il massimo della pena.

Dani Alves ya está en el banquillo para comenzar el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una joven. El futbolista ha pedido anularlo porque cree que un “juicio paralelo” ha vulnerado su presunción de inocencia https://t.co/448FnEdXgp pic.twitter.com/X2oMXWLJMQ — Europa Press (@europapress) February 5, 2024