Indossa la sciarpa del Bari alla partita del figlio nel Leccese: 47enne aggredito e picchiato

E’ successo a Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. Un uomo di 47 anni, come riportato da telebari.it, è stato brutalmente picchiato al temine del match tra Sassuolo e Bari, valido per un torneo Under 16.

Dopo il triplice fischio del direttore di gara, tre uomini avrebbero accerchiato l’uomo in un parcheggio prima di dileguarsi a bordo della propria autovettura, mentre la vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Panico di Tricase. I carabinieri sembrerebbero aver già individuato i tre responsabili e adesso dovranno anche comprendere le reali motivazioni dell’aggressione.