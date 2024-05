Palermo fuori dai playoff, Carrozzieri sui social: “Servono giocatori e allenatore dalla mentalità vincente”

Il Palermo ha perso ieri contro il Venezia dicendo così addio alla possibilità di andare in A. Sui social l’ex rosanero Moris Carrozzieri ha commentato la disfatta degli uomini di Mignani e si proietta verso la prossima stagione.

Ecco le sue parole:

“Come ho detto nelle prime interviste, nulla da togliere al mister Mignani, ma non lo avrei mai preso per una questione di risultati che ha avuto recentemente nei playoff con il Bari. È come arrivare a Roma e non vedere il Papa. Lui ha perso una finale playoff meno di un anno fa. Nel calcio ci vuole chi è abituato a vincere ma soprattutto chi ha la mentalità vincente, dai calciatori agli allenatori. Sempre forza Palermo. Adesso programmate un anno vincente, obiettivo Serie A. Un abbraccio a tutti i tifosi rosanero ci rifaremo il prossimo campionato”.