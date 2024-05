Stefano Piazza: “Finalmente è finita. Cosa è successo in casa Palermo lo sa solo il Palermo”

E’ ufficialmente finita la stagione del Palermo. Con la sconfitta rimediata a Venezia i rosanero escono dai playoff e si ritrovano ancora in serie B in attesa di quella che si spera sia l’annata giusta per la risalita.

Intanto il noto comico palermitano Stefano Piazza, attraverso i propri social, ha pubblicato un post che sintetizza la stagione disastrosa del Palermo.

Ecco quanto scritto:

“FINALMENTE È FINITA.

Una stagione intera ad aspettare un guizzo mai arrivato, ad attendere un dribbling puntualmente barattato con un passaggio all’indietro… molte volte al portiere.

Ma sei un tifoso e il tuo cuore spera sempre in una reazione di carattere, in un moto di orgoglio, ma niente.

Allora provi a sognare in un cambio di rotta con un allenatore diverso, ma presto capisci che è una camomilla tiepida che non ti riscalda, ti assopisce. Le aspettative create a inizio anno sono tante, il calciomercato è stato fatto con un budget adeguato e i nomi arrivati sono di tutto rispetto, ma qualcosa purtroppo è andato storto.

Cosa sarà successo in casa Palermo lo sa solo il Palermo.

Quello che abbiamo visto quest’anno non è stato un bello spettacolo:

1) Tiri da fuori a giro da una zolla al Barbera tutta da provare per capire come sia possibile prendere tutti quei gol dallo stesso punto allo stesso modo.

2) Allenatori che vedevano positivo a fronte di sconfitte e partite anonime.

3) Giocatori che in alcune partite hanno rinunciato a correre.

4) Squadre modeste vincere senza troppe difficoltà.

5) Atteggiamenti rinunciatari e reazioni scomposte alle critiche.

Al contrario, questi giocatori hanno sempre visto un grande spettacolo:

1) Tifo al Barbera sempre presente.

2) Tifo in trasferta STRAORDINARIO.

Peccato non essere stati ricambiati”.