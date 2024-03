Palermo Football Conference, Lupo: «Situazione Palermo? C’è ancora tempo per rimediare»

L’ex ds del Palermo Fabio Lupo è intervenuto nel corso della Palermo Football Conference rilasciando le seguenti parole:

«De Rossi-Spal? Rapporto di rispetto nonostante la breve esperienza. Sono contento di Daniele De Rossi che sia alla Roma e ho sempre detto che paradossalmente poteva fare meglio alla Roma e alla Spal. Ci siamo chiariti quando attaccó il mio operato sul mercato. Il suo fu un errore di inesperienza, ovviamente ho fatto anch’io i miei sbagli ma la storia insegna che i direttori sportivi anche quelli più bravi hanno avuto discussioni. Auguro il meglio a De Rossi. Oggi cambia la figura di ds. Prima c’era un proprietario, ora c’è anche quella dei fondi. Tanti club stranieri arrivano e investono e ci sono più aree di intervento in cui al direttore sportivo sfugge spesso la sua centralità. Palermo e Venezia piazze a cui sono tanto legato per diversi motivi e sono state due bellissime esperienze nonostante non siano finite benissimo. Rimane un legame forte con entrambe le società e i club. Mi fa piacere per il cammino del Venezia e mi dispiace per la situazione del Palermo ma c’è ancora tempo per rimediare».