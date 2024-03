Palermo Football Conference, ag. Aurelio: «Rinnovo? Si va verso la fumata bianca»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference, l’agente di Giuseppe Aurelio, Mario De Rossi ha parlato in merito al suo assistito e al rinnovo del contratto.

«Rinnovo Aurelio? Pensavo fosse più semplice del previsto ma capita non trovarsi spesso d’accordo con alcune dinamiche del club. Tuttavia siamo a buon punto per l’accordo. Siamo in procinto di arrivare alla fumata bianca. Rocchi Lazio? Subito dopo le dimissioni di Sarri se n’è parlato abbastanza. Ha rifiutato alcune offerte anche dalla C. Poi la Lazio ha fatto altre valutazioni. Non mi aspettavo questo cammino altalenante del Palermo. Qualche falla di organico l’ha ma mi aspettavo un cammino per le prime 4 posizioni. Mi auguro possano riprendere il percorso»