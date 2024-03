Palermo Football Conference, Giammarva: «Decreto crescita abolito ed inserito nel 2019 per fare rientrare i “cervelli” in Italia»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference Giovanni Giammarva ha rilasciato le seguenti parole:

«Decreto crescita è stato abolito ed è stato inserito nel 2019 per fare rientrare i “cervelli” in Italia. Questi soggetti dovevano stare fuori per poi avere l’impegno di lavorare in Italia per 2 anni. Il vantaggio era di detassare il 70% del reddito o il 90 per quelli che arrivavano dal sud. La tassazione permetteva un risparmio per la retribuzione. Era un grandissimo risparmio per le società, tutto questo ha portato un risparmio solo per le 5 squadre è stato di 81 milioni. Purtroppo è stato tolto per quanto riguarda questi soggetti e ci si ritrova a dover affrontare delle spese importanti per i giocatori dell’estero. La norma è cambiata però fino a questo momento si parla di soggetti specializzati e con un titolo adeguato. Il periodo è anche cambiato».