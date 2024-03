Palermo, animali maltrattati: frustate violente su un pony, è polemica social

È polemica per una clip diventata virale sui social nel quale un ragazzo prende a frustate un pony a Palermo.

Tredici violente frustate in appena 11 secondi. Questo è possibile vedere nel filmato di una folle corsa al calesse in viale Sandro Pertini, limitrofo allo Zen 2 di Palermo. Un probabile allenamento o corsa a cronometro di un pony utilizzato nelle corse clandestine.

Il filmato, pubblicato da Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali, è già stato inviato al Questore di Palermo.

“Siamo innanzi all’ennesimo grave maltrattamento di un cavallo nella città di Palermo – ha dichiarato Rizzi – come il povero pony che appena un anno addietro finì schiantato contro un’automobile in via Mongitore. Invito il Questore a mettere in atto quanto necessario non solo per individuare il povero cavallo ora filmato e valutarne l’immediato sequestro, ma anche a intervenire affinché le strade della città non vengono messe più a disposizione di questi reati”.