Tra meno di 24 ore al “Renzo Barbera” andrà in scena l’atteso derby tra Palermo ed Fc Messina, una sfida d’alta classifica che vedrà scontrarsi la prima forza del girone I di serie D e la terza. I rosanero sono infatti primi con 51 punti, più 5 sul Savoia secondo, mentre i giallorossi occupano il terzo posto con 39 lunghezze. Gli uomini di Pergolizzi tornano tra le mura amiche dopo il successo in trasferta sul Marina di Ragusa e per l’occasione avranno uno spettatore d’eccezione: il vicepresidente Tony Di Piazza. La squadra allenata da Gabriele arriva invece all’ex Favorita dal successo interno conquistato nel derby contro il Biancavilla. Fc Messina che con 13 punti nelle ultime cinque giornate, sei gol fatti e nessuno subito sta attraversando un ottimo momento e darà sicuramente del filo da torcere al Palermo, com’è d’altronde avvenuto nel match di andata allo stadio San Filippo terminato con il successo dei rosanero grazie alla punizione vincente di Ficarrotta. Come ogni vigilia di partita, Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni della partita.

ULTIME PALERMO: Mister Pergolizzi dovrà fare a meno degli infortunati Santana, Ricciardo e Doda (ai quali in settimana si sono aggiunti Lucera e Ferrante) e degli squalificati Vaccaro e Martinelli. Assenze non da poco tra le fila dei rosanero, che costringeranno ancora una volta l’allenatore a ridisegnare la squadra. Davvero difficile ipotizzare come Pergolizzi metterà in campo i suoi, l’unica certezza sembra essere l’attacco a tre con Sforzini affiancato da Floriano e Felici. Per il resto, molto dipenderà dalla difesa. In sala stampa Pergolizzi non ha dato alcuna indicazione precisa, l’unico indizio è che in campo metterà una squadra che gli consenta di cambiare modulo a seconda del momento della partita. Per questo motivo, probabilmente si partirà da una difesa a tre con Lancini al centro, affiancato da Peretti e Accardi ed un centrocampo a quattro con Langella esterno a destra e Crivello a sinistra, con quest’ultimo che arretrerebbe in difesa laddove occorra. Gli altri due centrocampisti saranno Kraja ed uno tra Martin e Mauri. In porta il solito Pelagotti. In caso di partenza con la difesa a 4 i terzini potrebbero essere Langella e Crivello, con Accardi che resterebbe in panchina lasciando il posto ad uno tra Mauri ed Ambro che andrebbe a completare il terzetto in mediana. Non convocato l’ultimo arrivato Lucca. L’attaccante classe 2000 ha però svolto questa mattina l’allenamento con i nuovi compagni.

ULTIME MESSINA: Per il derby del Renzo Barbera contro il Palermo, mister Gabriele dovrebbe rispondere con un più classico 4-4-2. Il tecnico dei giallorossi sembra intenzionato a schierare Marone tra i pali; difesa a quattro con Domenico Marchetti e Fissore centrali. Sulle fasce dovrebbero agire invece Casella e Brunetti. A centrocampo sull’esterno l’allenatore del Fc Messina non potrà contare su Camara infortunato, che con ogni probabilità verrà sostituito da Correnti. Sul versante opposto spazio ad Bevis; coppia centrale Giuffrida-A. Marchetti. In avanti il tandem Coria-Carbonaro, con l’attaccante palermitano che si è ripreso dagli acciacchi ed è pronto a dire la sua allo stadio “Renzo Barbera”.

ARBITRO: Palermo-FC Messina è stata affidata a Dario Francesco della sezione di Ostia Lido. Il fischietto sarà coadiuvato da Andrea Zezza di Ostia Lido e Massimiliano Starnini di Viterbo.

PALERMO (3-4-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Accardi; Langella, Kraja, Martin, Crivello; Felici, Sforzini, Floriano. A disposizione: Ambro, Rizzo Pinna, Marong, Ficarrotta, Fallani, Mauri, Silipo, Cangemi, Florio. All. Pergolizzi

BALLOTTAGGI: Martin-Mauri 55%-45%; Accardi-Mauri-Ambro 40%-30%-20%

MESSINA (4-4-2): Marone; Casella, Marchetti D., Fissore, Brunetti; Correnti, Marchetti A., Giuffrida, Bevis; Coria, Carbonaro. A disposizione: Aiello, Miele, Quitadamo, Aprile, Fernandez, Santapaola, Melillo, Falco, Dambros, Geran. All. Gabriele