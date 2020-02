Attraverso un comunicato ufficiale, il Corigliano ha reso noto il tesseramento del portiere Davide Trapani. Ecco il comunicato: “Nuovo arrivo in casa coriglianese. Nelle ultime ore, infatti, ufficializzato l’estremo difensore Davide Trapani , classe 2001 nato a Salerno, della Cavese e in arrivo dal Crema. Trapani si è già unito al resto del gruppo sostenendo il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni e agli ordini del preparatore dei portieri Crocco e di mister Mangiapane. Trapani va a rinfoltire il reparto dei portieri biancoazzurri composto da D’Aquino, La Cagnina e l’estremo difensore della Juniores Iusi. La compagine jonica, frattanto, questa mattina ha ultimato la preparazione con la consueta rifinitura in attesa del match casalingo di domani contro il Biancavilla fissato per le ore 14:30. Dopo i due risultati utili consecutivi, Cosenza e compagni sono ben determinati nel puntare al bottino pieno per proseguire la rincorsa alla salvezza”.