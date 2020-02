«La sconfitta col Bologna? Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Bologna ha grande qualità. Era importante per noi essere rimasti in partita, poi ho preferito coprire l’ampiezza con il 3-5-2 e siamo stati più compatti. La partita l’avevamo portata sin quasi al 90′, da parte nostra c’è rammarico. Cosa ho detto a Mihajlovic? Gli ho fatto i complimenti per il lavoro che ha fatto e per l’esempio che dà ogni giorno a tutti noi». Queste le parole rilasciate da Eugenio Corini, tecnico del Brescia, in conferenza stampa.