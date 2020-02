Giuseppe Pagana, allenatore dell’Acireale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da “Acireale Calcio: notizie e aggiornamenti sui granata”: «Chi vince il campionato? Secondo me il Palermo resta favorito perché ha cinque punti di vantaggio sul Savoia ed anche perché possiede un organico ben strutturato per vincere il campionato. Dal mio personale punto di vista, mi auguro che il torneo venga vinto dai rosanero. Per il movimento calcistico siciliano è importante che ci siano più squadre possibili nel professionismo».