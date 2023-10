Sabato notte, intorno all’una, è scoppiata una violenta rissa tra due uomini. Calci, pugni e colpi di casco in mezzo al traffico di Via Papireto, la strada che costeggia il Palazzo di giustizia tra gli automobilisti impauriti.

È iniziata con una rissa per un incidente stradale ed è finita con una denuncia per lesioni e rapina. Dopo una lite per via di un’incidente stradale uno de due protagonisti, un giovane su uno scooter, avrebbe poi chiamato i rinforzi, dopo che la discussione è degenerata, aggredendo e derubando di cellulare e collana d’oro l’automobilista.

