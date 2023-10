In una scuola di Palermo, un bambino è stato ritrovato in uno stato semi-incosciente dopo che un’insegnante di sostegno l’ha portato con se chiudendosi in bagno. Si sospetta che la docente possa aver somministrato dei farmaci non prescritti all’alunno disabile.

Dopo il ritrovamento il bambino è stato trasportato al reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Di Cristina, dove si trova attualmente ricoverato.