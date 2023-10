Dopo le accuse nei confronti di Emmanuel Gyasi, calciatore in forza all’Empoli, per calcio scommesse, lo stesso esterno ha voluto esprimere e allontanare le accuse tramite un post su Instagram.

Di seguito le sue parole:

«Siamo al ridicolo parole buttate al vento, riportate per sentito dire da persone con cui non ho nessun rapporto e prive di qualsiasi fondamento. Chi mi conosce sa bene! Il tempo mi è sempre stato amico e lo sarà anche in questo caso. Nel frattempo, però, farò tutto quanto possibile per tutelare la mia persona, la mia famiglia e il mio lavore».