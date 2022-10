L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” oltre che sull’attacco, si sofferma anche sulla difesa.

Dietro, poi, è vero che non sono arrivate «imbarcate». Superate le tempeste con Ascoli e Reggina, alla fin fine, il Palermo ha subito solamente due gol in tre partite, per di più causati entrambi da errori propri. In campionato, però, c’è un dato che inizia a diventare preoccupante. Perché i rosa hanno incassato in media un gol su quasi tre tiri nello specchio della porta. Una percentuale elevata, per una squadra che dall’altro lato del campo fatica maledettamente a segnare.

Quando sono gli altri a presentarsi davanti a Pigliacelli, però, hanno vita facile. Per colpa della difesa, per colpe del portiere o per colpa della sfortuna, questo poi e da vedere. Ma se in assoluto la retroguardia ha subito poco in rapporto a quanto creato dagli avversari c’è la tendenza a lasciargli troppo spesso la porta aperta. Se si becca la Reggina al top della forma o un Gondo in stato di grazia, finisce male. Ma anche contro Frosinone e Südtirol, alla fine, e bastato poco per portare i tre punti sulla strada opposta.